Die Umsätze im US-Einzelhandel haben sich im November besser als erwartet entwickelt. Sie legten im Monatsvergleich um 0,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Angetrieben wurden die Geschäfte unter anderem durch mehr Autoverkäufe und ein robustes Weihnachtsgeschäft.