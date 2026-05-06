Die Erwartungen zur Lohnentwicklung bis in zwölf Monaten verändern sich dagegen kaum. Die Unternehmen rechnen mit einem Lohnanstieg von 1,2 Prozent, nach 1,3 Prozent in der Januar-Umfrage. Dabei rechnen die Unternehmen sehr wohl mit einer steigenden Teuerung: Nach 0,9 Prozent im Januar lagen die Inflationserwartungen nun bei 1,2 Prozent.