Der Blick deutscher Unternehmen im Ausland auf die Weltwirtschaft hellt sich auf, was sich aber bislang nicht auf die eigenen Geschäfte auswirkt. Das geht aus einer Befragung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der deutschen Auslandshandelskammern unter knapp 4300 Mitgliedsunternehmen hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Die Einschätzung der Unternehmen an ihren internationalen Standorten fällt damit so optimistisch aus wie seit zwei Jahren nicht mehr, wie aus dem sogenannten AHK World Business Outlook hervorgeht.