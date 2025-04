In China hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben trotz des Handelskonflikts mit den USA verbessert. Der vom Wirtschaftsmagazin «Caixin» ermittelte Einkaufsmanagerindex legte im März um 0,4 Punkte auf 51,2 Zähler zu, wie aus Daten vom Dienstag hervorgeht. Damit zog der Indikator erneut an und stieg auf den höchsten Stand seit November. Der Anstieg kam für Volkswirte überraschend. Die von Bloomberg befragten Experten hatten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet.