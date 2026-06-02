VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt sieht trotz einzelner Lichtblicke wie der Sonderkonjunktur zur Ausstattung von Rechenzentren wachsende Standortprobleme in Deutschland. «Noch immer wird zu viel über Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit geredet und viel zu wenig umgesetzt», kritisierte er. Der Verband fordert niedrigere Steuern, flexiblere Arbeitsmärkte und Bürokratieabbau.
Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonats-Schnitt von Februar bis April verbuchte die Branche ein Orderplus von 5 Prozent - getrieben vor allem durch Grossaufträge im aussergewöhnlich starkem März. Die Nachfrage kam vor allem aus Ländern ausserhalb des Euro-Raums (+9 Prozent), während die Eurozone stagnierte und das Inlandsgeschäft sogar um 2 Prozent zurückging./ceb/DP/stk
(AWP)