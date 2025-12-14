Keine Schweizer Touristen betroffen

Er gehe derzeit nicht davon aus, dass sich Schweizerinnen oder Schweizer beim Fest in Sydney aufgehalten haben, sagte Jonathan Kreutner, Generalsekretär des SIG, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Davon geht auch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) aus, wie ein Sprecher am Sonntag zu «Blick» und Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sagte. Auf X meldete das EDA, es stehe mit der Botschaft vor Ort in engem Kontakt und verfolge die Lage aufmerksam.