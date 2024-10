Nach Aufenthalten in London und Paris hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der italienischen Hauptstadt Rom Gespräche mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geführt. Meloni kündigte bei einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen für das kommende Jahr eine Wiederaufbaukonferenz in Rom an.