Deutschland, Algerien, Italien, Österreich sowie Tunesien treiben den Aufbau eines Wasserstoff-Importkorridors aus Nordafrika nach Europa weiter voran. Die fünf an dem Projekt beteiligten Staaten unterzeichneten in Rom eine Absichtserklärung zur Entwicklung des sogenannten südlichen Wasserstoffkorridors, wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte.