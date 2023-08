Wegen der Landesbeteiligung hatte der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) die Landesregierung in Bezug auf BMP Greengas kritisiert, keinen Einfluss auf EnBW genommen zu haben. Das Finanzministerium erklärte in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf einen Antrag der FDP im Landtag, das Schutzschirmverfahren falle in die Zuständigkeit der Geschäftsführung der BMP Greengas GmbH und gegebenenfalls des Vorstands der EnBW AG. "Das Land Baden-Württemberg hat als Aktionär der EnBW AG in diesem Fall keine Möglichkeit, auf die laufende Geschäftstätigkeit der EnBW AG und ihrer Tochter- und Enkelgesellschaften Einfluss zu nehmen (...)", hiess es weiter./kre/DP/zb