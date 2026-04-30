Im Berichtsjahr 2025 gingen insgesamt 1915 Offenlegungsmeldungen ein und damit deutlich mehr als in den beiden Jahren davor, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht der Offenlegungsstelle der SIX Exchange Regulation (SER) hervorgeht. 2023 und 2024 waren es 1440 bzw. 1464 Meldungen. Mehr als 2025 waren es zuletzt im Jahr 2020 gewesen.