Tiefere Profitabilität in Städten

Am stärksten gingen die Renditen bei den Wohnrenditeliegenschaften in Zürich zurück. Mit 2,9 Prozent sei diese aber unter allen Grosszentren noch am höchsten. Am tiefsten war die Gesamtrendite mit 0,7 Prozent in der Stadt Basel. Hier rechnet die Bank wegen der staatlichen Eingriffe in die Mietpreisgestaltung den nächsten Jahren mit einer unterdurchschnittlichen Performance.