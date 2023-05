AKTIENMÄRKTE | Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag seitwärts. In China ist die hat die Inflation im April fast zum Erliegen gekommen, was der Notenbank in Peking Zinssenkungen ermöglichen könnte. An der Wall Street schloss der S&P 500 etwas fester, wobei er im Sitzungsverlauf zeitweise auf leicht im Minus lag. Für Europa signalisieren die Futures einen ebenfalls etwas festeren Handelsstart, wobei zahlreiche Unternehmensberichte für Impulse sorgen.