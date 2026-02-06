Aufgrund der Witterung dauerten die Enteisungen der Flugzeuge deutlich länger als sonst üblich, erklärte die Sprecherin. Dadurch könnten weniger Flugzeuge starten als an einem regulären Tag. Bis zum Abend haben nach ihren Angaben die Airlines etwas Dreiviertel der für heute geplanten rund 500 Starts und Landungen gestrichen. Die Zahl könne sich noch erhöhen.