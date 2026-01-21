Ein Blick auf die Websites der Skiliftanlagen in der Surselva und in Mittelbünden zeigt, dass mehrere Pisten aufgrund von Schneemangel geschlossen blieben. In Flims Laax Falera sind nur 107 von insgesamt 216 Pistenkilometern geöffnet. In Obersaxen Mundaun können 12 von 45 Pisten befahren werden.