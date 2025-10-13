Betriebsrat und Management haben sich laut Uebel erstmals auf ein Programm verständigt, bei dem die Altersteilzeit nicht bis zum frühestmöglichen Renteneintritt mit 63 läuft, sondern bis zum 65. Lebensjahr. Zudem gebe es eine Einmalzahlung von 50.000 Euro und darüber hinaus ein Vorruhestandsprogramm mit einer Einmalzahlung von 30.000 Euro. «Ich gehe davon aus, dass der Stellenabbau ziemlich geräuschlos verlaufen wird», sagte Uebel. Der geplante Stellenabbau in Deutschland dürfte ihm zufolge fast ausschliesslich über Altersteilzeit- und Vorruhestandsregelungen stattfinden.