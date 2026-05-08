Fast 1.900 Arbeitsplätze betroffen

Das Management des Mainzer Unternehmens hatte vor wenigen Tagen angekündigt, wegen einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kosteneinsparungen mehrere Produktionsstandorte zu schliessen. Betroffen von den Plänen sind Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie Standorte des übernommenen Konkurrenten Curevac . Insgesamt bis zu 1.860 Stellen können laut Unternehmen von den Massnahmen betroffen sein. Bei Curevac allein sind demnach rund 820 Jobs bedroht - grösstenteils am Hauptsitz in Tübingen.