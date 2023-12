Volkswagen will die Verhandlungen über das Milliarden-Sparprogramm nach Darstellung des Betriebsrates noch in diesem Jahr abschliessen. «Unsere Verhandlungen mit dem Unternehmen sind auf der Zielgeraden», sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo am Mittwoch laut Mitteilung bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg. «Wir wollen die Eckpunkte bis Jahresende festgelegt haben.» Sie sei zuversichtlich, dass dies bis Weihnachten gelinge, sagte Cavallo.

06.12.2023 14:40