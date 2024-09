Der Betriebsrat des Lieferwagen- und Transporterbauers Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) will einem Zeitungsbericht zufolge am Standort Hannover grössere Einschnitte als bisher geplant verhindern. «Überraschen würde mich so ein Ansinnen inzwischen nicht mehr, dafür ist zuletzt einfach zu viel passiert», sagte Stavros Christidis, der Betriebsratschef des hannoverschen Stammwerks des Herstellers, der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag). «Aber ich sage auch ganz deutlich: Das machen wir nicht mit. Stöcken ist unser Werk - wir werden diesen Standort verteidigen.»