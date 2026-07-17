Betriebsrat setzte Blume Ultimatum

Hintergrund sind Pläne des Konzerns für weitere Sparmassnahmen, über die der Aufsichtsrat am vergangenen Donnerstag beraten hatte. Der Betriebsrat hatte Blume danach aufgefordert, vor der Belegschaft Stellung zu nehmen, und ihm dafür ein Ultimatum bis Ende vergangener Woche gestellt. Das habe Blume verstreichen lassen, hiess es. Der Betriebsrat hatte für diesen Fall bereits angedroht, nach der Sommerpause VW-weit ausserordentliche Betriebsversammlungen anzusetzen und die Vorstände dort ans Mikrofon zu zitieren.