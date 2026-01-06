Gesetzgebung zum Brandschutz auf Prüfstand

Bei dieser Sondersitzung hat die Walliser Regierung ausserdem beschlossen, alle Gemeinden aufzufordern, sich mit jeder öffentlich zugänglichen Einrichtung in Verbindung zu setzen, um deren interne Verfahren, die Ausbildung ihres Personals sowie die derzeit bestehenden Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen. Der Kanton erinnert sie daran, dass diese Einrichtungen regelmässig von einem Brandschutzfachmann überprüft werden müssen. Gegebenenfalls müssten geeignete Massnahmen ergriffen werden, um jegliches Risiko für Personen und Infrastrukturen zu vermeiden.