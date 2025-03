Von der Leyen sagte, die Automobilindustrie sei durch tief integrierte Lieferketten auf beiden Seiten des Atlantiks verbunden. Sie sei eine treibende Kraft für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und hochwertige Arbeitsplätze. Zölle seien schlecht für die Unternehmen und noch schlechter für die Verbraucher - in den USA und in der EU gleichermassen. «Wir werden nun diese Ankündigung zusammen mit anderen Massnahmen, die die USA in den nächsten Tagen in Betracht ziehen, bewerten», so die Deutsche.