Die mutmasslichen Täter hätten fingierte beziehungsweise gefälschte Eigenkapitalnachweise und weitere Bonitätsunterlagen eingereicht sowie nicht den Tatsachen entsprechende Angaben zu den Immobilien gemacht, heisst es in einer Mitteilung aus Dezember. Sowohl die Volksbank als auch in einigen Fällen Kunden seien so getäuscht und geschädigt worden. «Die mutmasslich tatbeteiligten Personen haben sich auf diesem Wege mithilfe von hohen Provisions- und (Teil)-Kaufpreiszahlungen einen Vermögensvorteil erschlichen.»