Beyond Gravity sei seit Jahrzehnten ein enger Partner der ArianeGroup, wird CEO André Wall laut Mitteilung zitiert. Zudem habe das Unternehmen in der Vergangenheit mehr als 250 Nutzlastverkleidungen für Ariane-Trägerraketen gefertigt. Die Nutzlastverkleidungen für die Ariane 6 sind bis zu 20 Meter hoch und werden laut den Angaben in einem hochmodernen, halbautomatischen Verfahren hergestellt.