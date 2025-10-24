Die Komponenten aus Emmen/LU sollen gewährleisten, dass das japanische Raumschiff «sicher und vor äusseren Einflüssen geschützt» ins All geflogen werden kann. Total seien fünf Flüge mit dem Versorgungsraumschiff geplant. Danach soll dieses bis zu 18 Monate als autonome Plattform für weitere Experimente im Orbit dienen.