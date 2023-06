Das Plus von 1,0 Prozent im Hochbau gehe vor allem auf höhere Preise in den Segmenten "Sanitäranlagen", "Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen" sowie "Ausbau 1" (Schreinerarbeiten) zurück. Die Preise sind dabei in allen Grossregionen gestiegen. Am stärksten war das Plus in der Genferseeregion (+1,8%) und in der Nordwestschweiz (+1,4%).