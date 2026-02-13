Mit der Statistik zu den Eigentümerwechseln will das BFS zeigen, wie viele Immobilientransaktionen jährlich in der Schweiz stattfinden. Und zwar aufgeschlüsselt nach Kanton, Objekttyp und Art der Transaktion.
Dazu werten die Statistiker die jährlichen Grundbuchdaten aus, erklärte Corinne Becker, Chefin der Sektion Preis beim BFS, am Freitag vor den Medien. Im Dezember 2026 würden die Resultate der Jahre 2017 bis 2025 erstmals veröffentlicht.
Den eigenen Wohnimmobilienpreisindex wird das BFS Ende 2027 um einen jährlichen Preisindex für Mehrfamilienhäuser ergänzen. Auch hier stammen die Transaktionspreise aus den Grundbüchern, die Struktur- und Lagevariablen hingegen aus dem Gebäude- und Wohnungsregister sowie aus geolokalisierten Daten.
Das BFS werde damit Informationen über einen weiteren, «nicht unerheblichen» Teil des Immobiliensektors und einen Teil der Renditeimmobilien liefern, sagte Becker. Damit komme das Bundesamt privaten Anbietern wie IAZI oder Wüest Partner aber nicht in die Quere.
«Wir wollen ihnen nicht auf die Füsse treten», betonte Becker. Ziel sei es vielmehr, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen. «Wir verfolgen einen anderen Ansatz, betrachten den Markt aus einer anderen Perspektive und verwenden andere Methoden.»
ra/to
(AWP)