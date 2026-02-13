Den eigenen Wohnimmobilienpreisindex wird das BFS Ende 2027 um einen jährlichen Preisindex für Mehrfamilienhäuser ergänzen. Auch hier stammen die Transaktionspreise aus den Grundbüchern, die Struktur- und Lagevariablen hingegen aus dem Gebäude- und Wohnungsregister sowie aus geolokalisierten Daten.