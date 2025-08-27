Das Kantonsgericht Neuenburg hat die beiden Männer im März dieses Jahres wegen aktiver und passiver Bestechung zu bedingten Freiheitsstrafen von jeweils 15 Monaten verurteilt. Der frühere Manager der Swatch Group schickte dem französischen Geschäftsmann von 2006 bis 2015 jeweils Informationen, damit dieser seine Preise an die Konkurrenz anpassen konnte.