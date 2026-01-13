Ein Ende der Dauerkrise im deutschen Grosshandel ist nach Einschätzung des Branchenverbandes BGA nicht in Sicht. Zwar prognostiziert der Bundesverband Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA) für dieses Jahr 0,7 Prozent Wachstum für den Grosshandel. Die sei jedoch «näher an Stagnation als an Aufschwung», sagte BGA-Präsident Dirk Jandura.