BGH: Vielzahl ungeordneter und ungeprüfter Ansprüche

Sollte sich ergeben, dass die Abtretungen wirksam sind, müsste das OLG dem klagenden Inkassounternehmen aufgeben, eine Trennung der gebündelten Ansprüche in verschiedene Verfahren vorzubereiten. Denn: «Die Klägerin macht eine aussergewöhnliche Vielzahl tatsächlich und rechtlich heterogener und sehr komplexer kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche geltend», so der BGH. Financialright Claims habe diese ungeordnet und teilweise ungeprüft geltend gemacht. «Es ist daher ausgeschlossen, dass ein einziger Spruchkörper über die Klage in angemessener Zeit entscheiden könnte.» (Az. KZR 6/24)