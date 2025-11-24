Der Bergbaukonzern BHP Group hat auch einen abermaligen Versuch zur Übernahme des Konkurrenten Anglo American abgeblasen. Es habe erneut Gespräche gegeben, teilte BHP am Montag in London mit. Da Anglo American aber auch den aktuellen Vorstoss zurückgewiesen habe, werde jetzt kein Zusammenschluss der beiden Unternehmen mehr erwogen.