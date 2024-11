Der scheidende US-Präsident Joe Biden hat die Weltgemeinschaft auf dem G20-Gipfel wenige Wochen vor dem Machtwechsel in Washington eindringlich zum Schutz des Klimas aufgerufen. «Die Geschichte schaut zu», sagte Biden während der Gipfeltagung in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro. Der Klimawandel sei «die grösste existenzielle Bedrohung für die Menschheit.» Die Zukunft «unserer Kinder, unserer Urenkel, unserer Ururenkel» hänge davon ab, was in den kommenden Jahren getan werde, so Biden weiter. «Deshalb dränge ich Sie, ich dränge Sie alle, mehr zu tun.»