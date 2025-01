Die Verhandlungen in Katar unter Vermittlung der USA liefen. «Wir sind nach wie vor entschlossen, jeden Tag, den wir im Amt sind, zu nutzen, um diese Sache zu Ende zu bringen», sagte Sullivan. «Es ist möglich, dass wir es vor dem 20. Januar schaffen, aber ich kann nicht vorhersagen, dass wir es schaffen werden.» Biden werde jeden Tag über den Stand der Verhandlungen informiert und werde vermutlich «bald» mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu darüber sprechen. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass sich insbesondere die Hamas am Ende nicht bewege, «wie es schon so viele Male passiert ist».