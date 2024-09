Der Krieg in der Ukraine bleibt ein zentrales Thema auf der internationalen Bühne, und die USA spielen eine Schlüsselrolle in den Bemühungen, den Konflikt zu beenden. Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine Chance, den Krieg im kommenden Jahr zu beenden, und drängt auf verstärkte Unterstützung seiner westlichen Verbündeten, allen voran der USA. Washington hat die Ukraine seit Beginn der russischen Invasion massiv militärisch und finanziell unterstützt und ist einer der wichtigsten Partner in den Bemühungen, den russischen Vormarsch aufzuhalten.