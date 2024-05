Die USA hatten Israels Regierung in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder vor einer grossangelegten Bodenoffensive in Rafah gewarnt - Biden sprach von einer «roten Linie». In dem CNN-Interview argumentierte der US-Präsident nun, das israelische Militär sei noch «nicht in die Bevölkerungszentren vorgerückt - was sie getan haben, ist direkt an der Grenze». Auf Nachfrage, ob die von ihm definierte rote Linie seiner Einschätzung nach also bislang nicht überschritten sei, sagte Biden: «Noch nicht.» Er habe Netanjahu und dessen Kriegskabinett aber klargemacht, dass sie nicht mit US-Unterstützung rechnen könnten, «wenn sie tatsächlich in diese Bevölkerungszentren gehen».