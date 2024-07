In der Debatte um die körperliche Fitness von US-Präsident Joe Biden für eine zweite Amtszeit geht der Demokrat in die Offensive und schlägt konfrontative Töne gegenüber Parteikollegen an. Zu Wochenbeginn wandte sich der 81-Jährige mit einem deutlichen Brief an die Demokraten im Kongress und rief ausserdem in einem ungewöhnlichen Schritt bei einer Live-Sendung im US-Frühstücksfernsehen an.