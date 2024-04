In mehreren Gesetzesentwürfen hat die Parlamentskammer rund 61 Milliarden US-Dollar (57 Milliarden Euro) für die Ukraine und 8 Milliarden US-Dollar für Taiwan und den Indopazifik-Raum gebilligt. Auch milliardenschwere Hilfe für Israel wurde angenommen - es handelt sich um ein Paket in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar. Damit sollen zum Beispiel Israels Raketenabwehr und die laufenden Militäroperationen der USA in der Region finanziert werden. Das Paket enthält auch rund neun Milliarden US-Dollar für humanitäre Unterstützung - für die Menschen im Gazastreifen und in anderen Regionen.