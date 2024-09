Angesichts der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten will US-Präsident Joe Biden mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sprechen. Das sagte er Reportern kurz auf einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Delaware vor dem Start der Regierungsmaschine Air Force One. Auf die Frage, ob ein umfassender Krieg in der Region vermieden werden könne, antwortete er: «Das muss er. Er muss wirklich vermieden werden.» Das Verhältnis von Biden und Netanjahu ist angespannt. Die USA äussern immer wieder Kritik am militärischen Vorgehen Israels.