US-Präsident Joe Biden wird im September zum G20-Gipfel nach Indien reisen. Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, kündigte am Dienstag an, der Präsident werde vom 7. bis 10. September in die indische Hauptstadt Neu Delhi fliegen, um dort am Gipfeltreffen der G20-Länder teilzunehmen und auch diverse Gespräche am Rande zu führen. Im Zentrum stünden globale Themen wie der Kampf gegen den Klimawandel, Energiefragen und die Milderung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Details zu möglichen bilateralen Treffen in Neu Delhi nannte Sullivan zunächst nicht.

22.08.2023 18:39