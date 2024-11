Der brasilianische Minister für soziale Kommunikation, Paulo Pimenta, stellte gegenüber dem kleinen Kreis an Reportern, die Biden dauerhaft begleiten, klar, dass es sich bei dem Foto am ersten Gipfeltag nicht um das offizielle Gipfelfoto gehandelt habe. Auf die Frage, warum man nicht kurz auf Biden und Co. gewartet habe, sagte er: «Brasilien ist nun einmal so. Wenn die Zeit reif ist, ist sie reif.» Für Biden ist es der letzte G20-Gipfel als US-Präsident. Im Januar zieht der Republikaner Donald Trump wieder ins Weisse Haus ein./nau/DP/he