Ob die Demokraten wirklich mit Biden in die Wahl gehen wollten, müssten sie auf ihrem Parteitag entscheiden, sagte der Transatlantik-Beauftragte der Bundesregierung, Michael Link (FDP), dem «Tagesspiegel» (Samstag). «Die Wahlen in den USA werden in der Mitte gewonnen. Die Demokraten brauchen eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der in dieser Mitte gewinnen kann, ihr Hoffnung und Visionen gibt und der die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft überwinden kann.»