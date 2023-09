US-Präsident Joe Biden wirbt dafür, wirtschaftsschwächeren Ländern mehr Mitsprache und Gewicht in internationalen Institutionen zu geben. Bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen sprach sich Biden am Dienstag einmal mehr dafür aus, den UN-Sicherheitsrat zu reformieren und mehr ständige und nicht-ständige Mitglieder in die Runde aufzunehmen. «Wir müssen in der Lage sein, die Blockade zu durchbrechen, die allzu oft den Fortschritt behindert und den Konsens im Rat blockiert», mahnte er. «Wir brauchen mehr Stimmen und mehr Perspektiven am Tisch.»

19.09.2023 17:11