US-Präsident Joe Biden hat die gewalttätigen Attacken gegen israelische Fussballfans in den Niederlanden scharf verurteilt. «Die antisemitischen Angriffe auf israelische Fussballfans in Amsterdam sind verabscheuungswürdig und erinnern an dunkle Momente in der Geschichte, als Juden verfolgt wurden», teilte er über die Plattform X mit. «Wir müssen Antisemitismus unerbittlich bekämpfen, wo auch immer er auftaucht.» Biden erklärte, die US-Regierung habe mit israelischen und niederländischen Behörden Kontakt aufgenommen und begrüsse das Bestreben, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen./gei/DP/he