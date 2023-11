Bidens Befürworter gaben in einer am Mittwoch veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage häufiger als die von Trump an, dass sie ihre Stimme abgeben würden, um zu verhindern, dass der andere Kandidat gewinnt - ein möglicher Hinweis auf die geringe Begeisterung für Biden und die tiefe Verachtung vieler Demokraten für Trump. Rund 50 Prozent der Biden-Anhänger erklärten, sie würden «gegen Donald Trump und seine Politik stimmen», während 38 Prozent «Joe Biden und seine Politik unterstützen». Zwölf Prozent der Biden-Anhänger waren sich nicht sicher, welches Motiv ihre Wahlentscheidung besser erklären würde.