«Vor uns liegt ein schwieriger Winter und wir dürfen nicht nachlassen, dürfen nicht ermüden», mahnte Biden bei seinem Berlin-Besuch am Freitag. «Wir müssen unsere Unterstützung aufrechthalten. Wir müssen so lange weitermachen, bis die Ukraine einen fairen und nachhaltigen Frieden bekommt», sagte er in einer Rede, nachdem er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Sonderstufe des Grosskreuzes des Bundesverdienstordens verliehen bekommen hatte.