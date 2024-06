Biden hatte bereits zuvor klargemacht, sich nicht in den Fall einmischen zu wollen. Der 81-Jährige betonte in Italien, «extrem stolz» auf seinen Sohn zu sein. «Er hat seine Sucht überwunden und ist einer der intelligentesten und anständigsten Männer, die ich kenne.» Biden will im November gegen seinen republikanischen Vorgänger Donald Trump wiedergewählt werden. Trump ist vor zwei Wochen im sogenannten Schweigegeld-Prozess in New York für schuldig befunden worden. Auch hier steht die Strafmassverkündung noch aus. Trump nannte die Justiz nach dem Schuldspruch «korrupt» und präsentierte sich als Oper einer angeblichen politischen «Hexenjagd».