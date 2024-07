Nach dem Attentat auf Trump bei einem Wahlkampfauftritt am Wochenende hatte Biden vor weiterer Gewalt gewarnt und die Amerikaner aufgerufen, zusammenzurücken. «Wir lösen unsere Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne. So machen wir es - an der Wahlurne, nicht mit Kugeln», sagte Biden bei einer seltenen Ansprache an die Nation aus dem Oval Office im Weissen Haus. Die politische Debatte im Land sei sehr hitzig geworden. «Es ist Zeit, sie abzukühlen», mahnte er. «Wir alle haben die Verantwortung, das zu tun.»