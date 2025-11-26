Hinzu komme, dass der Stammtisch generationenbedingt unter Druck sei und im wahrsten Sinne des Wortes allmählich aussterbe, schrieb der Brauerei-Verband: «Vergleichbares kommt nicht nach.» Auch das veränderte Freizeit-, Ausgangs- und Konsumverhalten der Bevölkerung sei ein wichtiger Grund für die aktuell negative Entwicklung.