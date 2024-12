Eine Erfolgsgeschichte bleibt das alkoholfreie Bier. Kein anderes Segment legte in den letzten zehn Jahren so stark zu. Seit 2007 hat sich die Produktion alkoholfreier Biersorten in Deutschland auf 665 Millionen Liter im Jahr 2023 mehr als verdoppelt. 2024 erreichten alkoholfreie Biere und alkoholfreie Biermischgetränke einen Marktanteil von neun Prozent.