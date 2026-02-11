Weltweit 87'000 Beschäftigte

Weltweit arbeiten rund 87'000 Menschen bei Heineken. Das Unternehmen ist in 190 Ländern aktiv. In der Schweiz ist Heineken mit zwei Brauereien in Luzern (Eichhof) und Chur (Calanda) präsent. Ob es auch in der Schweiz zu einem Abbau kommen wird, ist unklar. Derzeit könne Heineken noch «keine Aussagen zu möglichen lokalen Auswirkungen machen», sagte eine Sprecherin.