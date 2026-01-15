Das Onlinelexikon Wikipedia hat Millionendeals mit den grossen Techkonzernen wie Microsoft, Meta und Amazon abgeschlossen. Wie die Wikimedia Stiftung in San Francisco zum 25-jährigen Jubiläum der Wikipedia mitteilte, gehören zu den Kunden des Angebots Wikimedia Enterprise nun auch die Suchmaschine Ecosia sowie die kleineren KI-Anbieter, Mistral AI und Perplexity sowie Pleias und ProRata. Bislang war nur der Google -Konzern Alphabet als Grosskunde von Wikimedia Enterprise bekannt.